وفاة 13 شخصا في حوادث المرور خلال يومين

توفي 13 شخصا وأصيب 52 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 15 حادث مرور خلال ال48 ساعة الاخيرة في عدة مناطق من الوطن, حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأضاف المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البيض بوفاة خمسة أشخاص و إصابة 16 آخرين على إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 107 ببلدية غسول دائرة بريزينة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة من أجل استخراج شخص متوفي داخل بئر على اثر استنشاق الغازات السمة المنبعثة مضخة مياه وفي نفس العملية تم انقاد شخص 1 مختنق جراء استنشاق تلك الغازات و ذلك بالمكان المسمى مكسام تريتر ببلدية فيض البطمة.

من جهة أخرى تدخل جهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية خلال نفس الفترة لآجل إخماد حريقي محاصيل زراعية بكل من ولايتي عين الدفلة و البويرة بتسجيل خسائر مقدرة ب 65 هكتار من الشعير و80 حزمة تبن محروقة وأيضا تسجيل ستة حرائق حضرية ومختلفة بعدة ولايات ولم تسجل أي ضحايا في تلك الحرائق.