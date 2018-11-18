الجزائر توزع أكثر من الف مصحف على مسلمي روسيا

بادرت سفارة الجزائر بموسكو بمناسبة احياء ليلة القدر التي نظمت بالمسجد الكبير بروسيا الى تقديم اكثر من الف مصحف الى مجلس مفتيي روسيا.

و سيتم توزيع هذه المصاحف على مستوى مساجد العاصمة موسكو و كذا في المؤسسات الدينية الاسلامية بسيبيريا و مناطق الشرق الاقصى من فدرالية روسيا.

في هذا الصدد اوضحت سفارة الجزائر بروسيا انه "من خلال هذه المبادرة تؤكد وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف الجزائرية على تمسكها بتعزيز علاقات الاخوة و التضامن مع مسلمي روسيا" مشيرة الى ان هذا العمل يندرج ايضا "في اطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين و الصداقة بين الشعبين".

و قد جرى حفل تسليم المصاحف الشريفة بحضور عديد العلماء و الائمة الروس فضلا عن ممثلين عن سفارات بلدان عربية و اسلامية معتمدة في روسيا.

في ذات السياق اعرب النائب الاول لرئيس مجلس مفتيي روسيا روشان عباسوف عن ارتياحه لهذه المبادرة الحسنة من الجزائر "التي اسعدت قلوب مسلمي روسيا".

و اضاف عباسوف ان "هذه المبادرة تدل على متانة العلاقات بين الجزائر و روسيا و تؤكد على تمسك الجزائر مثل بلدان عربية اخرى و اسلامية بإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الممثلة للمسلمين في روسيا سيما في مجال التكوين".

من جانبه اكد السكرتير الاول لدى سفارة الجزائر بفدرالية روسيا السيد محمد ميرايمي ممثلا لسفير الجزائر بروسيا اسماعيل علاوة خلال هذا الحفل على "الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لتطوير علاقاتها مع روسيا و الرفع اكثر من مستوى التعاون مع مجلس مفتيي روسيا".

و اضاف ميرايمي انه "منذ تعيينه في منصب سفير الجزائر بفدرالية روسيا ما فتئ السيد علاوة يكثف من اعماله و مبادراته من اجل تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف و مجلس مفتيي روسيا".

و فضلا عن التعاون في مجال الفتوى فقد استفاد طلبة ائمة روس مؤخرا من منح تكوين في معاهد وجامعات اسلامية جزائرية في اطار برنامج تعاون بين الجانبين.