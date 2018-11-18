إخلاء 5 أبراج في لندن ليلا خشية الحرائق

أخلت السلطات البريطانية بشكل مفاجئ ليلة السبت 5 أبراج سكنية شمالي لندن، بعد 9 أيام على حريق برج "غرينفل" الذي تسبب بمقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت بلدية كامدن قبيل منتصف الليل ضرورة إخلاء 800 شقة موزعة على 5 أبراج ضمن مجمع يعرف باسم "شالكوتس استيت" للقيام بأعمال صيانة "طارئة" خشية الحرائق.

وهذه الأبراج مغطاة بكساء خارجي من نفس النوعية التي كانت مستخدمة في برج "غرينفل"، وتشتبه السلطات في أن الكساء المؤلف من طبقتين من الآلمينيوم بينهما مادة البوليثيلين أدى إلى انتشار سريع للنار في جميع المبنى.

وقالت جورجيا غولد المسؤولة في بلدية كامدن: "إخلاء الأبراج الـ5 تم بشكل فوري، لم نكن متأكدين من أن السكان في أمان"... "حريق غرينفيل غيّر كل شيء، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمخاطرة".