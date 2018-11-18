طعن فتى مسلم حتى الموت للاشتباه بأن بحوزته لحم بقر في الهند

أعلنت الشرطة في الهند توقيف مشتبه به بعد قيام مجموعة بطعن فتى مسلم حتى الموت للاشتباه بأن بحوزته "لحم بقر"، ما يشكل إهانة في المناطق ذات الغالبية الهندوسية.

ويقدس الهندوس الأبقار، التي يحظر العديد من الولايات الهندية ذبحها وحيازة لحمها وتعاقب على ذلك بأحكام بالسجن المؤبد.

وكان جنيد خان (15 عاما)، يسافر من نيودلهي مع ثلاثة من أشقائه عندما نشب خلاف بسبب المقاعد في القطار، حيث هجم عليهم ما بين 15 و20 شخصا يحملون سكاكين ويرددون عبارات معادية للإسلام، وكانوا مصرين على أن إحدى الرزم بحوزتهم فيها لحم بقر.