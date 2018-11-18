إنجلترا: عملية دهس للمصلين عقب صلاة العيد بنيوكاسل

صيب، اليوم الأحد، 5 أشخاص من الجالية المسلمة المقيمة في بريطانيا إثر عملية دهس للمصلين أمام مسجد بمدينة نيوكاسل الإنجليزية أثناء صلاة العيد، وذلك من طرف إمرأة والتي تم إعتقالها مباشرة من طرف الشرطة البريطانية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فقد تم إعتقال إمرأة تبلغ من العمر 42 سنة، قامت بتنفيذ عملية دهس للمصلين بمسجد مدينة نيوكاسل، كانوا بصدد أداء صلاة العيد، حيث أصيب في العملية 5 أشخاص من عائلة واحدة بعد اصطدام منفذة العملية بسيارات المصلين.