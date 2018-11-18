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إجلاء أكثر من 1800 شخص تحسبا لحرائق غابات بجنوب إسبانيا

  26 جوان 2017 - 10:10   قرئ 346 مرة   0 تعليق   الدولي
إجلاء أكثر من 1800 شخص تحسبا لحرائق غابات بجنوب إسبانيا

أصدرت السلطات الإسبانية، قرارا بإجلاء أكثر من 1800 شخص من منازلهم ومخيماتهم وفنادقهم بسبب تهديدات من اندلاع حرائق غابات جنوب البلاد.

ونقلا عن راديو سوا الأمريكي، اليوم الإثنين، فإنّ أن السّلطات الإسبانية صرّحت بأنّ مئات الأشخاص من رجال الإطفاء كانوا يكافحون، مساء أمس، للسيطرة على النيران التي وصلت إلى حديقة "دونيانا" الطبيعية جنوب غرب إسبانيا.

مضيفة حسب نفس المصدر أنّ:" 23 طائرة  ومروحية كانت تعمل على مكافحة الحريق الذي خرج عن السيطرة". 

ومن جانبه، أكد متحدث باسم خدمات إطفاء الحرائق، أنّ مكافحة النيران معقدة بفعل الرياح والحرارة، مضيفا أن الحريق الذي اندلع في وقت سابق في منطقة "موجير" وصل  إلى حدود محمية "دونيانا" الطبيعية. 

وللإشارة، تشهد إسبانيا موجة من الجفاف، فيما قتل 64 شخصا في البرتغال المجاورة جراء حرائق غابات تمت السيطرة عليها الخميس الماضي.

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