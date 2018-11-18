قوات "سوريا الديمقراطية" تسيطر على حي غرب الرقة

تمكن مقاتلو قوات "سوريا الديمقراطية" أمس من تحرير حي القادسية بالكامل، وقرية الفارغة جنوب غرب مدينة الرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش".

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر محلية، أن مقاتلين استعادوا حي القادسية وقرية الفارغة من " داعش" بعد اشتباكات ومعارك قوية بين الطرفين.وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" هجومها على الرقة في وقت سابق من الشهر الحالي بعد حملة طويلة لعزل مسلحي "داعش" داخل المدينة تمهيدا لتحريرها بالكامل من سيطرته.وقالت القوات في بيان نشرته على أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها سيطرت على حي القادسية الواقع غربي الرقة.