قائمة الدول التي تحتفل بعيد الفطر اليوم الاثنين

تحتفل سلطنة عمان والمغرب وإيران والصين اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر، لتخرج بذلك عن الإجماع العربي مع أغلب الدول الإسلامية التي أعلنت أمس الأحد أول أيام عيد الفطر.

وكانت المغرب قد أعلنت السبت عن عدم تمكنها من رؤية الهلال ليكون أمس الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك واليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

واتخذت الإجراء ذاته، سلطنة عمان إذ أعلنت اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد، وقد استعد العمانيون منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لهذا الحدث السنوي، لتشمل الفرحة جميع ولايات وربوع السلطنة.

وفي إيران بدأت طقوس العيد بصلاة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي في مسجد الخميني في طهران.

وبالصين التي يوجد فيها 56 أقلية عرقية 10% منها مسلمة، أدى المسلمون اليوم صلاة عيد الفطر في مسجد "نيوجيه" التاريخي في العاصمة بكين وسط إجراءات أمنية مشددة.