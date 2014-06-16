إسرائيل تقصف غزة

قصفت طائرات دولة الاحتلال الإسرائيلي ليلة الثلاثاء أهدافا مختلفة في قطاع غزة عقب سقوط صاروخ داخل منطقة في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف".

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن الطائرات استهدفت "موقع بدر للمقاومة" التابع لكتائب القسام غربي مدينة غزة بعدة صواريخ، كما استهدفت الطائرات للمرة الثانية على التوالي أرضا زراعية شرق منطقة وادي غزة جنوب المدينة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع "الشهيد محمد أبو حرب" التابع "للمقاومة" في مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين من طائرة استطلاع تلاه صاروخ من طائرة (أف 166) شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات، بحسب معا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو قصف عدة أهداف لحماس بغزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع.