افتتاح دورة لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي

افتتحت الدورة العادية ال34 للجنة الممثلين الدائمين (كوريب) للاتحاد الافريقي اليوم الثلاثاء في اديس ابابا بمشاركة ممثلين عن 55 بلدا عضوا في هذه الهيئة الافريقية، حسبما تناقلته وسائل الاعلام.

وفي مداخلته خلال افتتاح أشغال هذه الدورة التي تعتبر أول اجتماع نظامي للقمة ال29 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي 3 و 4 يوليو المقبل تحت شعار " الاستفادة كليا من العائد الديموغرافي لإفريقيا بالاستثمار في فئة الشباب" أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد أن "أحد المواضيع الأساسية التي ستناقش خلال القمة ال29 هو اصلاح الاتحاد الافريقي الذي كلف الرئيس الرواندي بول كاغام بمتابعة تنفيذه طبقا لقرارات قمتي يوليو 2016 و يناير 2017".

وستنطلق التحضيرات للقمة ال29 للاتحاد الافريقي من خلال الدورة العادية ال34 للجنة الممثلين الدائمين التي ستتواصل أشغالها الى غاية يوم الأربعاء.

وستكون متبوعة بالدورة العادية ال31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي (30 يونيو-1 يوليو) التي ستعكف على دراسة مختلف المسائل الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال رؤساء دول و حكومات الاتحاد لاسيما العنف المتجدد في جنوب السودان و الوضع في كل من ليبيا و مالي و جمهورية افريقيا الوسطى و بوروندي و بمنطقة دارفور السودانية و الصومال.

ومن بين المواضيع الأخرى التي ستناقش خلال هذه الدورة الهجرة لاسيما تجاه أوربا و الشرق الأوسط و الأوضاع المأساوية لهذه الظاهرة.

و في إطار نفس موضوع دورة يناير المنعقدة في اديس ابابا ستبحث هذه القمة ايضا مجموع من المواضيع خصوصا السلم و الأمن بالقارة.

و بخصوص الشراكة أعرب فقي عن أمله في تمكن لجنة الممثلين الدائمين من استكمال الدراسة حول تقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الافريقي و عرضها على أجهزة المداولة.

كما صرح مخاطبا ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي يقول "انها ورشة تنتظر اسهاماتكم على وجه الخصوص".

ومن جهتها، أكدت الممثلة الدائمة لدى مفوضية الاتحاد الافريقي و رئيس لجنة الممثلين الدائمين الغينية ماطوماتا كابا سيدبيه على "قيام اللجنة بوضع حدد لطرق العمل السابقة و تحمل مسؤولياتها" معتبرة أن " تنسيقا منسجما بين هذا الجهاز و مفوضية الاتحاد الافريقي سيعطي دفعا جديدا لديناميكية انعاش منطقتنا".

وبخصوص موضوع قمة يوليو باديس ابابا أوضحت السيدة فاطوماتا أن جميع المسائل المدرجة خلال هذه الندوة ستشكل محور دراسة معمقة من طرف المجلس التنفيذي

حيث سيتضمن تقريره مشاريع القرارات حول المواضيع المتعلقة بالملفات الاستراتيجية بالنسبة لإفريقيا سيما الشباب و السلم و الأمن.