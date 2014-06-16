عقوبات جديدة ضد قطر تلوح في الآفق

كشف عمر غباش سفير الإمارات في روسيا عن دراسة دول خليجية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر هذا الشهر متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال غباش في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في لندن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية، التي يمكننا فرضها، تجرى دراستها في الوقت الحالي".

وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا"، منوها بأن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".