تطهير نصف المدينة القديمة في الموصل من "داعش"

أعلنت القوات العراقية تحرير 50 في المئة من مساحة المدينة القديمة في الموصل حتى الآن من قبضة تنظيم "داعش".

وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة اليوم في بيان، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 من الجيش وقوات الشرطة الاتحادية تخوض عمليات تحرير الموصل القديمة وحققت لغاية مساء هذا اليوم تحرير 50% من مساحة المدينة القديمة".

وأضافت أن المناطق المتبقية من الأحياء غير المحررة هي: الفاروق الثانية، وحضرة السادة والأحمدية، وراس الكور وبضمنها الخاتونية وعبد خوب والشهوان، والميدان بضمنها النبي جرجيس وجامع النوري والحدباء والقليعات والإمام إبراهيم، وباب الجديد وبضمنه منطقة الساعة، وباب الطوب وبضمنها سوق النجفي والسوق الصغير والجسر القديم الحديدي، وأخيرا السرجخانة.

وأكد البيان أن القوات العراقية مستمرة بعملياتها العسكرية "بكل ثبات وإرادة لتحرير المناطق المتبقية لإعلان النصر الكامل" على التنظيم.