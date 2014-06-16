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الاحتلال الاسرائيلي يقلص مساحة الصيد إلى 6 أميال في بحر غزة

  28 جوان 2017 - 15:07   قرئ 320 مرة   0 تعليق   الدولي
الاحتلال الاسرائيلي يقلص مساحة الصيد إلى 6 أميال في بحر غزة

أقدمت بحرية الكيان الصهيوني على منع الصيادين الفلسطينيين من تجاوز 6 أميال بحرية على شواطئ غزة.
قالت مصادر إعلامية فلسطينية، عن نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، إن سلطات الاحتلال قامت بتقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 6 أميال.
 وأشار ذات المسؤول، إلى أن الاحتلال سمح للصيادين في وقت سابق بتجاوز 6 أميال لمدة شهرين ومددها  لأسبوعين إضافيين، فيما يمنعهم في الوقت الراهن من تجاوز المسافة المسموح بها.
وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم.

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