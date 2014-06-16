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الولايات المتحدة تحدد معايير منح التأشيرة لـ6 دول

  29 جوان 2017 - 11:29   قرئ 405 مرة   0 تعليق   الدولي
الولايات المتحدة تحدد معايير منح التأشيرة لـ6 دول

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأربعاء إن "الإدارة الأمريكية ستلزم طالبي التأشيرة من ست دول يغلب على سكانها المسلمون وكل اللاجئين بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة".ونقلت الوكالة عن برقية للخارجية الأمريكية قولها إن "الإرشادات الجديدة، التي صدرت بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئياً بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن، ستلزم طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ في الولايات المتحدة".

وأضافت أن "الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة".

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