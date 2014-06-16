محاولة دهس أمام مسجد بباريس

أوقفت السلطات الفرنسية رجلا حاول دهس عدد من الأشخاص بسيارته خارج مسجد في باريس، وفق الشرطة. ولم تسفر الحادثة التي وقعت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء الخميس بالتوقيت المحلي في ضاحية كريتاي عن اصابة أي أحد .

ويتضح أن المحاولة أُعيقت بعدد من الحواجز التي وضعت قبالة المسجد لحمايته.

في وقت لم تعرف دوافع المشتبه به، لكن صحيفة "لو باريسيان" قالت إنه من أصول أرمينية، وإنه حاول الانتقام لضحايا عدد من الهجمات التي شنها مسلحون نسبوا أنفسهم على أنهم مسلمون مؤخرا في باريس.

وقال بيان للشرطة الفرنسية إن السيارة المستخدمة كانت من نوع الدفع الرباعي، وأنها اصطدمت بعدد من الحواجز التي وضعت لحماية المسجد، الواقع في جنوب شرق باريس. وهرب السائق قبل أن يلقي أفراد الشرطة القبض عليه بعد فترة قصيرة.





