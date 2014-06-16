هيئة الأمم المتخحدة تعلق على الدعوة لغلق قناة الجزيرة

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير رعد بن زيد مطالبة السعودية والبحرين والإمارات ومصر بإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية بأنها هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير.

وأعرب المتحدث باسم المفوض، روبيرت كولفيل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عن قلق المنظمة الدولية الشديد إزاء مطالب الدول المحاصرة بإغلاق شبكة قنوات "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الحكومية.

وقال كولفيل: "بصرف النظر عما إذا كنتم تشاهدونها وتحبونها وتشاطرون مواقف مدراء تحريرها، فإن قنوات "الجزيرة" الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية تعمل على أساس القانون ويبلغ عدد مشاهديها الملايين، ولذلك نعتبر المطالب بإغلاقها برمتها هجوما غير مقبول على الحق في حرية الرأي والتعبير".