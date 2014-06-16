نصف مليون سوري عادوا إلى بيوتهم

أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي نصف مليون من السوريين عادوا إلى بيوتهم هذا العام، بما في ذلك 440 ألفا من النازحين وأكثر من 31 ألفا من اللاجئين من الدول المجاورة. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيتشيتش، في إيجاز صحفي في جنيف، اليوم الجمعة: "ذلك اتجاه مهم وعدد مهم"، موضحا أن معظم المواطنين يعودون لتفقد ممتلكاتهم وللاطمئنان على أحوال عائلاتهم. وأضاف المسؤول الأممي أن هؤلاء المواطنين لهم تصورات خاصة بهم بشأن الوضع الأمني والتغيرات الإيجابية في المناطق التي يعودون إليها. يذكر أن معظم السوريين يعودون إلى حلب وحماة وحمص ودمشق، معتبرين أن الوضع الأمني تحسن في أجزاء من البلاد.