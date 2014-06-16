طعن سائحتين ألمانيتين بتونس

هاجم مختل عقلي سيدتين ألمانيتين، اليوم الجمعة، وأقدم على طعنهما في سوق في مدينة نابل 70 كلم شرقي العاصمة حسبما أوردته وكالة رويترز.

وقال المسؤول الإعلامي بمكتب رئيس الوزراء التونسي مفدي المسدي، لوكالة رويترز، أن رجلا يحمل سكينا طعن السائحتين قبل أن يمسك به مواطنون ويسلموه للشرطة.

وأضاف المتحدث أن المهاجم مختل عقليا، مشيرا إلى أن إصابات السائحتين ليست خطيرة وأنهما تخضعان لرعاية طبية في مستشفى نابل.

ويأتي الهجوم في ذروة الموسم السياحي في تونس، إذ تتوقع السلطات التونسية استقبال حوالي 6.5 مليون سائح هذا الموسم أي مايقار بـ 30 بالمائة من النمو في القطاع السياحي مقارنة بالعام الماضي.