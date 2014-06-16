فقدان 60 مهاجرا في غرق قارب بعرض المتوسط

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، السبت، أنّ 60 مهاجرا غير شرعي فُقدوا بالقرب من السواحل الليبية وقت محاولتهم الوصول إلى الضفة الأوروبية.

صرّح "فلافيو دي جياكومو"المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما، إنّ قاربا مطاطيا كان على متنه حوالي 150 شخصا غرقوا في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد أن تسرب الماء إلى داخله.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ السفينة تمكنت من انقاذ 80 شخصا، في حين لم يُعرف مصير الـ60 الباقين، بعد أن علقوا لساعات في عرض البحر، مشيرا إلى أنّ الناجين تم نقلهم على متن سفينة عسكرية بريطانية كانت في دورية في هذه المنطقة من البحر المتوسط في اطار عملية صوفيا لمحاربة الاتجار بالبشر.

وحسب أرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، فإنّ 2100 شخصا لقوا حتفهم عند محاولتهم عبور البحر الابيض المتوسط إلى أوروبا منذ بداية العام.