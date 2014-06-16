حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصا

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، السبت 1 يوليو/تموز، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة، خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ لغرفة التحكم والتوجية في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن حادث حريق بدار زائرين، الواقعة في طريق قربان النازل بحي العزيات، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف الجهني: "اندلع الحريق في مجموعة أثاث في قاعة اجتماعات بالميزانين، في دار زائرين بعمارة مكونة من 5 أدوار، ونتج عن الحادث كثافة دخان وحالتي اختناق بسيط لسيدتين سعوديتين، وتم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر".