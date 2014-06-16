الكوليرا يفتك بحياة 1500 يمني

قالت الأمم المتحدة، السبت، إن عدد ضحايا مرض الكوليرا في اليمن، ارتفع إلى 1500 حالة وفاة، مع اتساع الرقعة الجغرافية للوباء إلى 21 محافظة يمنية من أصل 22.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا، والقائم بأعمال ممثل "يونيسف"، شيرن فارقي، في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة صنعاء، إنه منذ 27 أفريل الماضي وحتى جوان المنصرم، تم تسجيل 246 ألف حالة إصابة واشتباه بالكوليرا، من بينها 1500 حالة وفاة، وأن الوضع في غاية الخطورة.

وأشار ممثلاً الصحة العالمية واليونيسف، إلى أن الرقعة الجغرافية للمرض توسعت إلى 285 مديرية و21 محافظة يمنية، مع تلقي بلاغات للمرة الأولى عن وجود حالتين يشتبه بإصابتهما بالكوليرا في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.



وأوضح ممثل الصحة العالمية "قدمنا كل ما بوسعنا أن نقدمه للسلطات الصحية من أجل التقليل من حالات الوفيات لهذا المرض (..) هناك مناطق تصل فيها نسبة الوفيات إلى 0.6 وهناك مناطق تقل عن هذا المعدل".

واشار القائم بأعمال اليونيسف، إلى أن ربع وفيات الكوليرا حتى الآن من الأطفال، مشيراً إلى أن اليمن يشهد أسوأ وباء على الإطلاق من حيث التفشي.