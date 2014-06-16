التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة للمعارضة السورية في الشدادي

قال المستشار السياسي في "الجيش الحر" المعارض في سوريا، أبو يعقوب، إن قوات التحالف تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية لمسلحي "مغاوير الثورة" في منطقة الشدادي القريبة من دير الزور

وذكر أبو يعقوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الغد" الأردنية بأن الهدف من نقل قوات من "المغاوير" هو السيطرة على مدينة دير الزور التي تعتبر حاليا الهدف الأهم بالنسبة لكافة القوى المتصارعة

وعرض التحالف الدولي على المعارضة المسلحة، وخاصة جيش "مغاوير الثورة" الذي يسيطر على معبر التنف بين سوريا والعراق، مساعدته في إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة الشدادي القريبة من دير الزور.وأبلغت قوات التحالف "الجيش الحر" بأنها مستعدة لنقل 100 عنصر من جيش "مغاوير الثورة" بمعداتهم إلى القاعدة الجديدة.جدير بالذكر أن الشدادي تقع بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.وستكون القاعدة هي القاعدة العسكرية الثالثة لجيش "مغاوير الثورة" والتي تتواجد فيها قوات التحالف أيضا، بعد قاعدتي التنف والزكف، اللتين تبعدان عن بعضهما قرابة 70 كلم، على امتداد مناطق السيطرة لهذا الجيش على الحدود السورية العراقية