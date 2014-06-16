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موسى فقي يدعو إلى تسريع المفاوضات بين الأطراف المشاركة

  03 جويلية 2017 - 11:35   قرئ 311 مرة   0 تعليق   الدولي
موسى فقي يدعو إلى تسريع المفاوضات بين الأطراف المشاركة

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي  موسى فقي  محمد  أمس الأحد بأديس أبابا إلى تسريع مسار المفاوضات بين الأطراف الليبية   مؤكدا أن الحوار السياسي والمفاوضات العادلة وحدهما يقودان إلى حل الأزمة  الليبية

وقال فقي في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي  برئاسة رئيس جمهورية الكونغو  دينيس ساسو نغيسو  أن "أي تأخر في العودة إلى  طاولة الحوار سيؤدي إلى تقهقر التطورات المحرزة في مجال محاربة الإرهاب وتأزيم  الوضع الإنساني إضافة إلى إضعاف كبير للمؤسسات والخدمات في البلد"

 

وشكل هذا الاجتماع الذي عقد على هامش أشغال الدورة 31 للمجلس التنفيذي  للاتحاد الافريقي والذي شارك فيه وزير الشؤون الخارجية  عبد القادر مساهل   فرصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليجدد تأكيده على ثبات الموقف الأفريقي  إزاء النزاع في هذا "البلد الشقيق"  معربا عن شكره لرئيس اللجنة الذي بادر  بهذا الاجتماع المناسب حول الوضع الليبي عشية قمة الاتحاد الافريقي المرتقبة

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