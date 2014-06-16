قطر ترد اليوم على مطالب الدول المقاطعة

وصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت اليوم الاثنين لتسليم رد بلاده على مطالب الدول المقاطعة. وستدرس الرد القطري في اجتماع بالقاهرة بعد غد الأربعاء.

ويستقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية القطري الذي يحمل رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية الموجهة من دول الحصار عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن جهود الكويت لا تزال مستمرة لرأب الصدع الخليجي، مشيرا إلى أثر الأزمة التي وصل صداها إلى الكويتيين رسميا وشعبيا، إضافة إلى كل دول الخليج.

وأعلنت الدول التي تحاصر قطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين ) عن تمديد مهلة الرد على مطالبها 48 ساعة استجابة لطلب أمير دولة الكويت، وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها ستدرس رد قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.