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هكذا ستتعامل الدول المقاطعة لقطر بعد انتهاء المهلة

  03 جويلية 2017 - 13:25   قرئ 471 مرة   1 تعليق   الدولي
هكذا ستتعامل الدول المقاطعة لقطر بعد انتهاء المهلة

 أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية".

أوضح قرقاش، لشبكة "CNN"، كيف سيتم التعامل مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها السعودية والإمارات والبحرين ومصر للرد على قائمة مطالبها.

وتوقع الوزير الإماراتي أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب وتقديم دعم سياسي للإرهابيين.
ولفت قرقاش إلى أن مراقبين "سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر".
من جانب آخر، أفاد المسؤول الإماراتي بأن بلاده أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة ولن يتعطل عملها.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت أمهلت قطر 10 أيام، تنتهي في جويلية للموافقة على قائمة مطالبها، إلا أن الدول الأربع أعلنت موافقتها على تمديد المهلة 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.

يشار إلى أن القاهرة، أعلنت، أمس، عن استضافتها اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأربع بهدف متابعة التطورات بشأن الأزمة مع قطر.

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather 04/07/2017 11:41:35
La fin de la guerre en Yémen et la crise avec le Qatar en 48 heures pour éviter l'extermination des pays de Golfe et les pays arabes par ces punitions d' ALLAH un fort séisme tsunami tempête de sable apocalyptique météorite les inondations les foudres violent feu de forêt la canicule explosion de gaz pétrole incendie des hôtels bâtiments comme bâtiment de Londres si la fin du monde 7.7.2017 aux êtres humains de se convertir a l'islam pour éviter l'enfer.
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