قتلى وجرحى بحريق حافلة سياح في ألمانيا

أعلنت شرطة منطقة فرانكونيا العليا في إقليم بافاريا جنوب شرق ألمانيا مصرع 18 شخصا، اليوم الاثنين، جراء احتراق حافلة سياحية إثر اصطدامها بشاحنة قرب مدينة مونشبرغ.

وأفادت الشرطة في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر" بأن 18 راكبا كانوا يعتبرون سابقا في عداد المفقودين لقوا مصرعهم جراء الحادث الكارثي الذي أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا، تعرض بعضهم لحروق شديدة.

وسبق أن ذكر وزير النقل الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 11 ضحية، مضيفا أن عمليات البحث والتحقيق في موقع الحادث لا تزال مستمرة.

وقالت الشرطة أن الحافلة المنكوبة المتوجهة إلى مدينة نورنبرغ كانت تقل 46 متقاعدا يحملون الجنسية الألمانية، علاوة على سائقين اثنين.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، آنا هوفر، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن عددا من الركاب المسنين عجزوا، على الأرجح، من العثور على مخرج من الحافلة المشتعلة، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم.