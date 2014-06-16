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تحرير منطقتين جديدتين في الموصل القديمة

  05 جويلية 2017 - 12:59   قرئ 269 مرة   0 تعليق   الدولي
تحرير منطقتين جديدتين في الموصل القديمة

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء 05 جويلية عن تحرير منطقتين جديدتين من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر معاقله بالمدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل شمال البلاد. 

وقال قائد الحملة العسكرية، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن قوات الجيش حررت منطقتي الخاتونية والطوالب في المدينة القديمة بالموصل.

وخسر التنظيم مساحات واسعة من الأراضي، التي سيطر عليها في صيف عام 2014 بمحافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

واستعادت القوات العراقية أكثر من 3 أرباع الموصل القديمة التي تبلغ مساحتها نحو كيلومترين مربعين، وهي آخر معاقل "داعش" في ثاني أكبر مدن العراق.

 

ولم يتبق للتنظيم سوى جيب صغير مطل على الضفة الغربية لنهر دجلة، ويتضمن مناطق: الميدان، القليعات، الكوازين، باب الشط، بالإضافة إلى شطر من منطقة الشهوان.

 

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