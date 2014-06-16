قطر ترد على "المطالب الخليجية"

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر إن "الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة".

وأوضحت الوزارة أن الجبير تسلم الرد القطري خلال استقباله الوزير الكويتي في جدة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات «إرهابية» وآخذة عليها التقارب مع إيران، لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الدوحة إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة «الجزيرة».

والاثنين، قدمت قطر ردها الرسمي على هذه المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية الأكبر في الشرق الأوسط منذ سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن الدول الأربع في القاهرة اليوم الأربعاء لتقييم الرد القطري وتحديد الخطوات اللاحقة.

وكان الجبير أعرب مساء الاثنين عن أمله في أن يكون رد قطر «إيجابيًا». وقال: «نأمل في رد إيجابي لحل الأزمة (..) الرد القطري سيخضع لدراسة دقيقة»