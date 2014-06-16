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بدء اجتماع وزارء خارجية الدول المقاطعة لقطر في القاهرة وسط توقعات بتصعيد الأزمة مع الدوحة

  05 جويلية 2017 - 14:50   قرئ 287 مرة   0 تعليق   الدولي
بدء اجتماع وزارء خارجية الدول المقاطعة لقطر في القاهرة وسط توقعات بتصعيد الأزمة مع الدوحة

بدأ وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بعد ظهر الأربعاء اجتماعا مغلقا بقصر التحرير بالقاهرة لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة الخليجية القطرية

ويأتي الاجتماع، الذي جاء تلبية لدعوة من مصر في أعقاب انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها الدول الأربع لقطر للرد على 13 طلبا تقدمت به متعلق بساسية الدوحة في المنطقة، وسط توقعات باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قطر بالنظر إلى تأكيدات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن أل ثاني أن بلاده لن تلتزم بمطالب تنال من سيادتها.

جدير بالذكر أن الدول "المقاطعة" هددت بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب التي أُرسلت لها عبر الوساطة الكويتية قبل نحو أسبوعين.

يلتقي وزراء خارجية البلدان الأربع المقاطعة لقطر، اليوم الأربعاء 5 يوليو/تموز، في القاهرة بهدف "تنسيق المواقف" بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة، بعد تلقي ردها على المطالب.

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