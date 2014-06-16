قطر تطمح لعلاقات بناءة مع ايران وترفض التدخلات الخارجية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن لبلاده مصالح مشتركة مع إيران، وهي تريد علاقات بناءة وسليمة مع طهران.

واعتبر الوزير الذي تحدث في مؤسسة "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن طرد الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية في قائمة المطالب الخليجية، يظهر مدى بطلان القائمة كلها، ودعا الحاضرين لزيارة قطر ليتأكدوا من عدم وجود أي عناصر للحرس الثوري في أراضيها.

وشدد على أن إيران دولة مجاورة. وتابع مازحا: "لا يمكننا تغيير الجغرافيا وقطع قطر ونقلها إلى نيوزيلندا".

واستطرد قائلا:"علينا أن نعيش جنبا إلى جنب. ولدينا مصلحة مشتركة معهم(الإيرانيين) تتمثل في حقل غاز. ولدينا علاقات تجارية".

ولفت إلى أن العلاقة مع قطر تحتل المركز الخامس فقط بالنسبة لطهران في تركيبة تجارتها مع دول الخليج، وذكر بأن الإمارات التي تشارك في الحصار المفروض على الدوحة وتطالب الأخيرة بقطع علاقاتها مع طهران، هي الأولى من حيث مستوى التجارة مع الجانب الإيراني.

وذكر بأن قطر كانت تدعو دول الخليج دائما إلى تأسيس علاقة سليمة وبناءة مع إيران على أساس مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين. وشدد قائلا: "لذلك لا نقبل التدخل في شؤوننا ولا نتدخل في شؤون الدول الأخرى".