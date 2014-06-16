ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في فنزويلا إلى 90 قتيلا

قالت النائبة العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا، ، إن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر، ارتفعت إلى 90 شخصا.

وأضافت أورتيغا، وهي أبرز منتقدي الرئيس نيكولاس مادورو في الحكومة الفنزويلية، أنه يتم التحقيق حاليا مع 4658 متظاهرا باتهامات تتعلق بالقتل والاعتداء أو الإضرار بالممتلكات.

وأوضحت أورتيغا أن عمل إدارتها يلقى تقييدا فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم، حيث تتم إحالة العديد من المسائل إلى قضاء عسكري خاص هدفه إدانة المتظاهرين بوتيرة عالية، ووصفت المحكمة العسكرية بأنها "لغز".

ويجرى حاليا التحقيق مع النائبة العامة في فنزويلا، في محاكمة تستغرق خمسة أيام بدأت يوم الثلاثاء بالمحكمة العليا في البلاد، وأي نتيجة سلبية ضدها يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فصلها.