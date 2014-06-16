الجزائر ترحب بإعلان تحرير مدينة بنغازي

رحبت الجزائر بإعلان تحرير مدينة بنغازي واصفة إياه "بالانتصار الجديد لفائدة كل الشعب الليبي" و الذي يضاف إلى الانتصارات المحققة على الارهاب في سرت" حسبما ما جاء اليوم الخميس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أن "الجزائر ترحب بإعلان تحرير مدينة بنغازي الذي يعد انتصار جديدا لمصلحة كل الشعب الليبي و الذي يضاف إلى الانتصارات المحققة على الارهاب في سرت".

و ختم البيان " لا تزال الجزائر على قناعة بأن الليبيين برفعهم تحدي القضاء على الارهاب يبرهنون قدراتهم على تحقيق النصر في مجال تشييد مؤسسات وطنية قوية تكون بمستوى طموحاتهم و أن ينتهجوا بحزم مسار الحوار و المصالحة الوطنية".

وأعلن قائد عملية "الكرامة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء الأربعاء، "تحرير مدينة بنغازي بكاملها من كل الجماعات الإرهابية" وفق قوله، مثنيا على مجهودات كل جنود قواته، وتلك المساندة لها.

يشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أطلق عملية "الكرامة" في السادس عشر من ماي عام 2014، ضد ما وصفها بالجماعات الإرهابية، كأنصار الشريعة الإسلامية.