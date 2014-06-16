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نواكشوط تحتضن أشغال القمة 31 للاتحاد الإفريقي

  07 جويلية 2017 - 14:25   قرئ 321 مرة   0 تعليق   الدولي
نواكشوط تحتضن أشغال القمة 31 للاتحاد الإفريقي

أعلن رسميا عن استضافة  موريتانيا للقمة الإفريقية ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة  أواخر يونيو وبداية يوليو 2018  سنتين بعد احتضانها أول قمة عربية في يوليو  2016 .

 وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني  الناطق الرسمي باسم  الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ   ان الاتحاد الافريقي وافق خلال أشغال دورته  ال 29 باديس ابابا على استضافة نواكشوط للقمة وذلك من بين عدة دول كانت مرشحة
وهو ما يدل حسب ما وصفه ب" تألق الدبلوماسية الموريتانية والمكانة التي صارت  ".
ويأتي هذا الاختيار حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية "تجسيدا  للنجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا على المستوى الدولي إثر تولي  الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئاسة الاتحاد الإفريقي سنة 2015 والجامعة العربية
2016 ستذكرها الموريتانيون ويحتفون بها على مر العصور".
وتوقعت مصادر دبلوماسية موريتانية أن تشرع الحكومة فى التحضير لهذه القمة  الافريقية القادمة بعد اقرار الاستفتاء الدستورى  وإجراء التحضيرات اللازمة  لاستقبال أكثر من 50 رئيس ورئيس حكومة دفعة واحدة.
ويعقد القادة الأفارقة قمتين سنويا إحدهما في يناير وتقام في مقر الاتحاد  الإفريقي باديس ابابا  بينما تعقد الثانية لدى الدولة التي تتولى الرئاسة  الدورية أو لدى الدولة التي تتقدم بطلب للاستضافة  حيث تم قبول طلب الحكومة  الموريتانية استضافة القمة منتصف العام المقبل.
وتعتبر هذه أول قمة إفريقية تستضيفها موريتانيا  حيث سبق وأن ترأس الرئيس ولد  عبد العزيز الاتحاد الإفريقي عام 2014 وخاض الانتخابات الرئاسية خلال فترة  مأموريته على رأس الاتحاد  لكن لم تعقد يومها بنواكشوط أية قمة للأفارقة  كما  تولى الرئيس المؤسس لموريتانيا المختار ولد داداه رئاسة المنظمة الإفريقية بين  يونيو 1971 ويونيو 1972 وعقدت القمة التي كان يرأسها في العاصمة المغربية  الرباط.

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