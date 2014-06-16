الكويت ترسل 75 طنا مساعدات غذائية إلى الموصل

أرسلت الكويت 75 طنا من السلع الغذائية الأساسية كمساعدات إنسانية إلى عدد من أحياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل شمال العراق

وأكد عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة (برزاني) الخيرية إسماعيل عبد العزيز وصول شحنة المساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الأحياء المحررة في الجانب الأيمن من الموصل من قبضة "داعش" وقال عبد العزيز: "المواد التي وزعناها على أهالي الساحل الأيمن تضمنت ألفين وخمسمئة سلة غذائية، تزن الواحدة منها 30 كيلوغراما، وتحوي مواد غذائية أساسية كالأرز والطحين والزيت والبقوليات، وتغطي احتياجات عائلة واحدة لمدة أسبوعين"