الامارات تنتقد الرد القطري وتعتبره ناقص المسؤولية

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش رد قطر على مطالب الدول العربية المقاطعة لها واعتبر أنه ناقص المسؤولية والموضوعية.

وقال الوزير إن رد قطر "غاب عنه تحمل المسؤولية تجاه سياسات طائشة" ويقوض ويفشل الوساطة الكويتية.

وشدد قرقاش على أن الجهود الدبلوماسية والوساطة ستفشل إذا لم تبد سلطات قطر "النضج والعقلانية والواقعية" مشيرا إلى أن التذرع بالدفاع عن السيادة سيطيل مدة الأزمة.

وكانت الدوحة قد أعلنت رفضها لتهديدات السعودية والإمارات والبحرين ومصر بفرض مزيد من العقوبات ضدها إذا لم تنفذ مجموعة من الشروط والمطالب وفي مقدمتها مقاطعة إيران والإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة.

وذكرت مصادر بالخارجية القطرية أنه لا أساس للتهم الموجهة ضد الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله وشددت على رفضها لكل أشكال الإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه.