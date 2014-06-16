بدأ اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي وكندا، أمس السبت على بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين اعتبارا من الـ 21 من سبتمبر المقبل.

وأيد الطرفان الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بوصفها اتفاقية تاريخية للأسواق المفتوحة في مواجهة "الحمائية" ولكن نشبت خلافات في آخر دقيقة بشأن الجبن والمنتجات الصيدلانية عرقلت بدء سريانها.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن بيان أصدره جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو:"بعد الاجتماع في مجموعة العشرين بهامبورغ والتأكيد على التزامنا المشترك بالنظام التجاري العالمي القائم على قواعد، اتفقنا على تحديد 21 سبتمبر 2017 موعدا لبدء التطبيق المؤقت للاتفاقية ومن ثم السماح باتخاذ كل إجراءات التنفيذ اللازمة قبل ذلك الموعد".

وأضاف البيان المشترك "من خلال انفتاح كل منا على الآخر والعمل بشكل وثيق مع من يشاركوننا نفس القيم سنرسم ونعزز العولمة".

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي فور أن تصدق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.