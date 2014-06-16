مصر لا تستطيع منع السفن القطرية من عبور قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس إن مصر لا تستطيع منع السفن القطرية من عبور قناة السويس لأنها ممر مائي دولي تنظم الحركة به الاتفاقيات الدولية.

مميش قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامح "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء السبت 8 وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن قناة السويس ممر مائي عالمي له اتفاقية دولية، ومصر تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وحرية المرور للجميع عدا 3 حالات هي إعلان الحرب أو تجارتي الرقيق والمخدرات.

وأضاف "أما المناطق الواقعة حول القناة مثل الموانئ يطبق عليها القانون المصري وقطر ممنوعة من استخدام الموانئ". لافتاً إلى أن حجم التجارة بين مصر وقطر ليس كبيراً.

وأشار مميش إلى أن عدد السفن القطرية التي تستخدم الموانئ المصرية حجمها قليل، أما السفن القطرية التي تستخدم مجرى قناة السويس حجمها كبير لأن الغاز القطري كله يذهب إلى أوروبا وأميركا.