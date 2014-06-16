قطر تؤكد أنها تملك احتياطيات نقدية تكفينا لمقاومة الحصار

أكد محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاقتصاد القطري قادر على الصمود في وجه أية اضطرابات ناجمة عن الحصار، الذي تفرضه دول عربية ضد الدوحة منذ نحو 5 أسابيع. قال آل ثاني في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" نشرت اليوم الاثنين، إن قطر تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار، بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية، ما يمكن أن يساعدها على مقاومة الحصار، الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأضاف أن "هذه هي مصداقية نظامنا، لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات". وأوضح أن المركزي القطري، يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيلها.وأكد محافظ المركزي القطري أن "دولة قطر تمتلك نظاما جيدا وفريدا بالفعل، لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب.. نعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة".