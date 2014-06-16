النمسا تمنع دخول وزير تركي لخطورته على الأمن العام»

قال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية في تصريحات بُثت اليوم الاثنين إن النمسا منعت نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب في تركيا.

وقال المتحدث لمحطة(أو.أر.إف) الإذاعية «بوسعي أن أؤكد أن وزير الخارجية (النمساوي سيباستيان) كورتس منع في حقيقة الأمر وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد».

وأضاف أن الفعالية كانت «كبيرة جدًا» وأن الزيارة كانت تشكل «خطرًا على النظام العام والأمن في النمسا».

وجاء هذا القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا التي قالت يوم الجمعة إن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش ليس محل ترحيب في زيارة لحضور احتفال بين المغتربين الأتراك للاحتفال بهذه الذكرى.