معارك بالأسلحة الثقيلة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس

اندلعت اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في منطقة القره بوللي التي تبعد نحو 60 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس مساء الأحد.

وأفاد شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية بأن أسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمت في المعارك بين الجانبين، وأن مدنيين سقطوا ضحايا جراء سقوط قذائف على بعض المنازل.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقها جراء الاشتباكات قرب القره بوللي، معتبرة أنّ "تهديد أمن العاصمة غير مقبول"، وحضّت الأطراف المعنيين على إعادة الهدوء "بشكل فوري وحماية المدنيين والامتناع عن مزيد من التصعيد".

وقدمت مجموعات موالية لرئيس الوزراء السابق خليفة الغويل من مدينة مصراتة بشكل خاص وتجمّعت قرب القره بوللي في الأيام الماضية. واستنادا إلى روايات شهود عيان، فإن القوات الموالية لحكومة الوفاق احتشدت شرق العاصمة بهدف صدّ أي هجوم محتمل.

وكانت حكومة الوفاق قد حذرت في الأيام الماضية مجموعات وصفتها بأنها "خارجة عن القانون" من الاقتراب نحو العاصمة، مشيرة إلى أنها أعطت أوامرها إلى قواتها لصد أيّ هجوم على طرابلس.