بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف... اربع ملفات على طاولة المفاوضات

شريط الاخبار
قبل شهر و10 أيام ... لأول مرة ملامح رئيس الجزائر المقبل غير واضحة! الحكومة تستمع لآراء الخبراء والمختصين للحد من ظاهرة "الحرقة" جون نوفال يؤكد أن منتقديه لا يعرفونه ويحملون "أحقادا تاريخية" بن غبريت تثمن "التحوير البيداغوجي" ومدى مساهمته في الإصلاحات التربوية مصالح الأمن تطيح ببارونات تهريب المخدرات وتوقف 23 تاجرا الجزائر الأسوأ عالميا في تدفق الأنترنت بسبب "داتا سنتر" السردين بـ 700 دينار والأسماك البيضاء والحمراء على صفيح من نار مسيرة مليونية لمساندة "ربراب" يوم 5 مارس المقبل بتيزي وزو استمرار القبضة الحديدية بين بن غبريت والتكتل النقابي شبكات تُهرب أسلحة حربية عبر الحدود وتُوجهها لعصابات الإجرام الرئاسيات في موعدها القانوني ... وهؤلاء من أعلنوا ترشحهم إلى غاية اليوم الجيش الليبي يقضي على 3 قياديين من تنظيم القاعدة على رأسهم "أبو طلحة الليبي" 20 سنة سجنا نافذا لـ "صلاح أبو محمد" المكلف بالإعلام بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي تكليف رئاسي يوحي ببقاء بن صالح رئيسا لمجلس الأمة رئيس الحكومة المغربي يسقط "تودد" ملكه في الماء ويتهم الجزائر بـ"المناورة" بن غبريت تحذّر أولياء التلاميذ من مخاطر التطبيق الجديد "تيك توك" العطل المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم ربراب يعلن عن إطلاق استثمارات جديدة في تيزي وزو إنجاز مركب للبتروكيماوي بأرزيو في وهران بنوك صينية تضمن 80 بالمائة من تمويل مشروع الفوسفات المدمج الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات يتمددان ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف... اربع ملفات على طاولة المفاوضات

بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف... اربع ملفات على طاولة المفاوضات

  10 جويلية 2017 - 11:39   قرئ 245 مرة   0 تعليق   الدولي
بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف... اربع ملفات على طاولة المفاوضات

بدأت يوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية جولة  سابعة من محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الامم المتحدة   حيت يرتقب أن تكون اربع ملفات على طاولة المفاوضات بين طرفا النزاع من أجل  التقدم في العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الذي يبذل جهودا  منذ سنوات لإيجاد حل للازمة السورية "سنعمل بشكل مكثف جدا".

وبدأت الجولة الجديدة صباح الاثنين بلقاء بين دي ميستورا والوفد الحكومي  السوري. ويرتقب ان تستمر مفاوضات جنيف حتى 14جويلية .

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الوفد الحكومي السوري برئاسة  بشار الجعفري عقد جلسة محادثات مع دي ميستورا في مقر الامم المتحدة في جنيف في  مستهل الجولة السابعة من الحوار.

وتأتي جولة المفاوضات غير المباشرة هذه غداة سريان وقف لإطلاق النار في ثلاث  محافظات في جنوب سوريا  بموجب اتفاق روسي اميركي اردني بناء على مذكرة مناطق  خفض التصعيد التي تم اقرارها في محادثات استانا في مايو.

ويستكمل طرفا النزاع السوري بحث جدول الاعمال السابق المؤلف من اربع ملفات هي  الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الارهاب بالتزامن مع اجتماعات تقنية  تتناول "مسائل قانونية ودستورية".

ولم تحقق جولة المفاوضات الاخيرة في جنيف التي انتهت في 19 مايو "اي تقدم"  ملفت على طريق انهاء النزاع الذي تسبب بمقتل اكثر من 320 الف شخص منذ اندلاعه  في العام 2011.

وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في احاطة قدمها الى مجلس  الامن اثر انتهاء الجولة السابقة بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا  الاساسية  لافتا الى ان ضيق الوقت احبط عملية التقدم.

ويبقى مصير الرئيس السوري بشار الاسد نقطة التباين الرئيسية  اذ يصر وفد  الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية على مطلب  رحيله قبل بدء العملية الانتقالية  الامر الذي تراه دمشق غير مطروح للنقاش  أساسا.

ورغم التباين حيال الملفات الاساسية  يشارك وفدا الحكومة والمعارضة في هذه  الجولة مع توقعات ضئيلة بإمكانية تحقيق أي خرق.

منذ العام 2014  عقدت ست جولات من المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع  السوري برعاية الامم المتحدة من دون ان تنجح في تحقيق خرق يذكر.

وتشهد أستانا منذ مطلع العام جولات محادثات موازية برعاية روسيا وايران  وتركيا. ووقعت الدول الثلاث في استانا في الخامس مايو مذكرة تقضي بإنشاء اربع  "مناطق تخفيف التصعيد" في ثمان محافظات سورية تتواجد فيها الفصائل المعارضة  ولكنها أخفقت في اجتماع عقدته الاربعاء في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بحدود هذه  المناطق.

وبعد يومين فقط  اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة في هامبورغ  اتفاق الولايات المتحدة وروسيا مع الاردن على وقف لإطلاق النار في محافظة درعا  والسويداء والقنيطرة في جنوب سوريا  بدأ تطبيقه ظهر الاحد.

وهذه هي احدى مناطق خفض التصعيد الاربع الواردة في مذكرة استانا.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان الهدوء يسود في محافظات درعا القنيطرة  والسويداء في جنوب سوريا الاثنين غداة بدء وقف اطلاق النار بموجب الاتفاق  الروسي- الاميركي-الاردني  على رغم تسجيل بعض الخروقات المحدودة.

ورحبت الامم المتحدة على لسان رمزي عز الدين رمزي مساعد دي ميستورا  باتفاق  وقف الاعمال القتالية في جنوب سوريا.

وقال رمزي الذي زار دمشق السبت للصحافيين بعد لقائه مسؤولين حكوميين ان ما  حدث "خطوة في الطريق الصحيح" معربا عن الامل في ان "يتم التوصل في المناطق  الاخرى التي تم التباحث بشأنها  الى اتفاق في اقرب فرصة"  مؤكدا أن "هذا كله  يؤدي الى دعم العملية السياسية بشكل ملحوظ".

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان الاربعاء ان "الولايات  المتحدة مستعدة لدرس امكان العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن  الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار  وتنسيق إيصال المساعدات الانسانية".بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف... اربع ملفات على طاولة المفاوضات

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات