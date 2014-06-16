أمريكا تحيي إرادة الجزائر في تقاسم تجربتها في مجال المصالحة الوطنية

حيت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية جوان بولاسشيك اليوم بالجزائر العاصمة ارادة الجزائر في تقاسم تجربتها في مجال المصالحة الوطنية مع البلدان الأخرى لا سيما تلك التي تعرف أوضاعا متأزمة.

و صرحت السيد بولاسشيك للصحافة على هامش أشغال الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما" أن "الجزائر عاشت سنوات صعبة جدا خلال التسعينيات و اكتسبت اليوم تجربة (في مجال مكافحة الارهاب و ترقية المصالحة الوطنية) هامة جدا هي مستعدة لتقاسمها في هذه الفترات التي نسجل فيها اوضاعا متأزمة في العديد من البلدان عبر العالم على غرار مالي و ليبيا و سوريا و العراق".

و اكدت في هذا الصدد ان "التجربة الجزائرية يمكنها المساعدة في تسوية هذه الأزمات حتى و إن كان لكل أزمة خصوصياتها".كما اوضحت الدبلوماسية الامريكية ان بلدها يشاطر نظرة الجزائر حول ضرورة تسوية هذه الأزمات تسوية سياسية و ليست عسكرية.