استشهاد فلسطيني بالرصاص في بيت لحم

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، الإثنين، عن استشهاد فلسطيني غداة اصابته برصاص الاحتلال الصهيوني بالقرب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بدعوى محاولته تنفيذ عمليتي دهس وطعن.

نقلا عن وسائل إعلام صهيونية، أفيد أنّ الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعدها نزل من السيارة محاولا طعن أحد الجنود، فأطلقوا النار عليه ماتسبب في إصابته وإصابة جندي تابع للاحتلال الإسرائيلي بجروح.

وحسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "معا"، فإنه شاهد شخص يلبس "بلوزة" حمراء اللون وهو ملقى على الأرض ولا يتحرك، كما شاهد جندي تابع للاحتلال الإسرائيلي وهو مصاب إصابة بليغة، وآخر وُصفت إصابته بـ"الطفيفة".