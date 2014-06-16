المغرب فشل في التأثير على مواقف الدول الإفريقية بشأن القضية الصحراوية

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، أن المغرب فشل رغم الترسانة التي بعث بها الى اثيوبيا في القمة الافريقية ال29 للاتحاد الإفريقي من "ديبلوماسيين ورجال مخابرات" في التأثير على مواقف الدول الافريقية بشأن القضية الصحراوية كما فشل في تغيير القواعد القانونية والمبادئ السياسية التي بني عليها الموقف الافريقي من هذه القضية باعتبارها قضية حق شعب في الحرية والاستقلال وحق في وحدة ترابه الوطني وسيادته على أرضه.

وقال ولد السالك في ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر العاصمة غداة انعقاد القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بأديس ابابا والتي انبثقت عنها التزامات لصالح القضية الصحراوية والتي شهدت كما قال "حدثا بارزا" جسده جلوس المملكة المغربية إلى جانب الجمهورية الصحراوية وذلك ضمن الاتحاد الإفريقي وهو المنظمة القارية التي كانت الدولة الصحراوية من مؤسسيها والمملكة المغربية بانضمامها إليها أصبحت العضو ال 55 بها.

وجاء التيار عكس ما ابتغاه المحتل المغربي حيث حصد كما يضيف رئيس الديبلوماسية الصحراوية "نتيجة عكسية لما يتوخاه من انضمامه للاتحاد الافريقي وهو تحييد المنظمة الافريقية وأبعادها عن المساهمة في مجهودات المجتمع الدولي الرامية الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وأشار ولد السالك هنا إلى ما دعت اليه القمة الافريقية بضرورة البدء في التفاوض والحوار المباشر بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية من اجل إنهاء الصراع بينهما على أساس قرارات ولوائح الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.



