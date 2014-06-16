إسرائيل تخطط لإحلال 150 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن السلطات الإسرائيلية تخطط لإحلال 150 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وإخراج مناطق يسكنها 100 ألف فلسطيني من مخطط بلدية القدس.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير المواصلات الليكودي يسرائيل كاتس، وزميله عضو الكنيست يوأف كيش، يعتزمان تقديم قانون للكنيست اليوم يهدف إلى تقليل العرب وزيادة اليهود في القدس، بحيث تتحول القدس المحتلة والمنطقة المحيطة بها إلى "متروبولين" (تجمع حضري) ضخم.

ووفقا للصحيفة فقد قال الوزير الإسرائيلي كاتس في هذا الشأن:" الواقع السياسي لا يتيح لنا إحلال السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق حاليا، ولذلك سيتم الآن ضمها إلى القدس".

يقترح مشروع القانون الذي يتنافى مع القانون الدولي وجميع الدعوات الدولية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضم 150 ألف مستوطن إلى المناطق التابعة لبلدية القدس، من خلال ضم خمس مستوطنات أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة المحاذية للقدس، وهي معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش عتسيون وأفرات وبيتار عيليت، أما بخصوص الـ 100 ألف فلسطيني القاطنين الآن في مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا داخل حدود مدينة القدس، فيقترح مشروع القانون إخراج مناطق سكناهم من مسؤولية بلدية القدس وتحويلها إلى سلطات محلية مستقلة.

وتعد فكرة كاتس هذه، بشأن إقامة "متروبولين القدس"، ليست وليدة اليوم، فقد بادر بها قبل 10 سنوات، ولم تلق آنذاك رواجا في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

أما عضو الكنيست كيش فقد تبنى الفكرة بعد فشله مؤخرا مع زميله عضو الكنيست، بتسالئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي"، في ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى القدس، وامتدح مشروع القانون قائلا:" القانون في حال إقراره يتيح توفير غالبية يهودية في القدس الموسعة وفي القدس نفسها، كما يمهد للتفكير الإقليمي بمتروبولين القدس، ويعزز الحاكمية على الأحياء العربية".