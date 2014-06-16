الولايات المتحدة تعترف بخسارة الحرب في أفغانستان

رأى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين، أن بلاده ليست لديها استراتيجية لتطبيع الوضع في أفغانستان، وهي تخسر الحرب التي بدأتها هناك منذ 15 عاما.

وعلق ماكين على شاشة قناة "CBS" على سير العمليات العسكرية في أفغانستان قائلا "لا توجد لدينا استراتيجية ونحن نخسر".

وأضاف المسؤول التشريعي الأمريكي في هذا الشأن، أن الجيش الوطني الأفغاني يمنى "بخسائر غير مقبولة.. وعلينا وضع استراتيجية جديدة".

وكان ماكين قام بجولة في الآونة الأخيرة، زار خلالها أفغانستان وباكستان والإمارات، على رأس وفد ضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وعقد أعضاء الوفد محادثات مع المسؤولين في كابل، والتقوا أيضا مع الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان.

من جهة أخرى، انتقد المسؤول التشريعي الأمريكي الإدارة الأمريكية قائلا: "نحن نعلم أين تكمن المشكلة، إنها في البيت الأبيض.. للأسف البيت الأبيض يعاني من فوضى كبيرة".

ويوجد في أفغانستان في الوقت الحالي، ما يقارب 13 ألف عسكري للتحالف الدولي، بما في ذلك 8400 ضابط وجندي أمريكي.