النفط يصعد بفعل توقعات بزيادة الطلب على الخام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة، لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة معروض الخام

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بحلول الساعة 09:03 بتوقيت موسكو (06:03 بتوقيت غرينيتش) بنسبة 0.30% إلى 47.05 دولار للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.30% إلى 44.53 دولار للبرميل.وجاء ارتفاع أسعار النفط بالرغم من صعود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.15% إلى 96.18 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطا على أسعار السلع ومن بينها النفط.وعلى صعيد متصل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن نظيره القطري، محمد السادة، أكد له التزام بلاده باتفاق "أوبك" لكبح الإمدادات