حماس مستعدة لإنهاء الانقسام بشروط

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته جاهزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 10 سنوات، وحدد الظروف الضرورية لاستعادة وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة.

قال هنية في كلمة له خلال حفل تخرج طلبة "جامعة فلسطين" بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة أمس الثلاثاء، إن حماس تريد استعادة الوحدة الوطنية وتعمل مع كافة الأطراف لتحقيق ذلك.

وأوضح أن "القضية الفلسطينية تعيش واقعا صعبا، لذلك يجب على الجميع الشراكة وإنهاء الانقسام". ولفت إلى أن حركته "تعمل على مدار الساعة مع كل الأطراف، ومستعدة وجاهزة للذهاب إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وحول الشروط الذي يجب تلبيتها لاستعادة الوحدة قال هنية: "نريد مصالحة وحكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، كما نريد أن تكون الضفة وغزة وحدة واحدة".

واعتبر أن حماية القضة الفلسطينية يأتي بتراكم قوة ووحدة جميع الأطراف الفلسطينية، وأضاف: "نريد أن نحدد طبيعة علاقتنا بكل القوى الإقليمية".

تجدر الإشارة إلى أن الانقسام السياسي يسود الأراضي الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007 عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.