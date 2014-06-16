استسلام 15 عنصرا من "داعش" شرق العراق

كشف مصدر أمني عراقي عن تسليم 15 عنصرا من تنظيم "داعش"، أنفسهم لقوات الجيش في محافظة ديالى، بعد الإعلان عن هزيمة التنظيم في الموصل شمال البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري لوكالة الأناضول اليوم، إن "15 عنصرا من تنظيم داعش يحملون الجنسية العراقية، وصدرت بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء في وقت سابق، سلموا أنفسهم طواعية إلى قوات الجيش قرب مدينة بعقوبة".

وأوضح الشمري أن "تسليم عناصر داعش أنفسهم جاء بعد الإعلان عن هزيمة التنظيم في الموصل، والتأكيد على أن مصيرهم سيكون القتل، كما حصل للآلاف من أقرانهم في المدينة".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن في وقت سابق الاثنين، النصر على "داعش" في الموصل، في أكبر هزيمة للتنظيم منذ إعلانه قيام خلافته المزعومة، قبل ثلاث سنوات.