العراق يقضي على 8 دواعش شرقي البلاد

أفاد مصدر أمني بمدينة بعقوبة، بمحافظة ديالى شرقي العراق، بأن 8 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي تم القضاء عليهم وجرح عدد آخر في قصف مدفعي إستهدف تجمعا لهم شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمنية رصدت تجمعا لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بعقوبة. وقامت بقصفهم بواسطة مدفعية مما أدى إلى مقتل 8 منهم على الفور وإصابة عدد آخر بجروح وتدمير آلياتهم.

وتقوم عناصر إرهابية تابعة لتظيم داعش، بمدن محافظة ديالي، شمال شرق بغداد، بهجمات مسلحة وتفجيرات بسيارات مفخخة، وعبوات ناسفة، بين الحين والآخر.